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Кабинет обещает быструю и сильную реакцию на теракты
28.01.2023 16:52 Аркадий Бочаровский

Кабинет обещает быструю и сильную реакцию на теракты


Сегодня вечером 28 января состоится заседание кабинета министров Израиля.

Высокопоставленный политический источник сообщил 12-му каналу, что "на теракты будет дан быстрый и мощный ответ". По словам источника, ответные меры будут включать усиление сил на местах, немедленное опечатывание домов террористов, арест членов семей и сообщников, закон о депортации семей. 

Высокопоставленный чиновник также сказал, что рассмотрение заявок на получение лицензий на оружие, которые были поданы и ожидают одобрения, будет ускорено и продвинуто.

Через несколько часов после нападения в Городе Давида Палестинская администрация обвинила Израиль в эскалации: "Палестинское руководство возлагает полную ответственность на израильское правительство за опасную эскалацию, вызванную его преступлениями. Мы предостерегаем его от продолжения этого подхода, который приведет к дальнейшему ухудшению ситуации, угрожающей безопасности и стабильности во всем регионе."

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