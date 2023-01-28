



Кабинет обещает быструю и сильную реакцию на теракты



Сегодня вечером 28 января состоится заседание кабинета министров Израиля.



Высокопоставленный политический источник сообщил 12-му каналу, что "на теракты будет дан быстрый и мощный ответ". По словам источника, ответные меры будут включать усиление сил на местах, немедленное опечатывание домов террористов, арест членов семей и сообщников, закон о депортации семей.



Высокопоставленный чиновник также сказал, что рассмотрение заявок на получение лицензий на оружие, которые были поданы и ожидают одобрения, будет ускорено и продвинуто.



Через несколько часов после нападения в Городе Давида Палестинская администрация обвинила Израиль в эскалации: "Палестинское руководство возлагает полную ответственность на израильское правительство за опасную эскалацию, вызванную его преступлениями. Мы предостерегаем его от продолжения этого подхода, который приведет к дальнейшему ухудшению ситуации, угрожающей безопасности и стабильности во всем регионе."