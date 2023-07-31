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Израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду России в Черном море
31.07.2023 19:09 Раиса Вовк

Израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду России в Черном море

Израильский гражданский корабль Ams1, несмотря на российские угрозы, вошел в украинскую ветвь Дуная. Это первый корабль, прорвавший российскую блокаду моря после бомбардировки Рени 25 июля.

Начиная свой путь из Ашдода (Израиль) он открыто указал пункт назначения – Украина и пересек Черное море прямым курсом.

За судном Ams1 следуют еще суда, которые либо встали, либо встанут на якорную стоянку в ближайшее время на Дунае.  Sahin 2 и Yilmaz Kaptan плыли прямыми маршрутами, открыто рекламируя направление Украина через AIS. Их происхождение Греция и Турция/Грузия.

Американский противолодочный самолет P8 Poseidon обеспечивает безопасность. Его дозаправляют прямо в небе Румынии. Дополнительную информацию предоставляет разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4. 

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