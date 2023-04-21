



Израиль останавливает экстренную репатриацию граждан России и Беларуси

Израиль закроет программу экстренной репатриации для граждан России и Беларуси. Об этом VPost со ссылкой на внутреннее распоряжение министерства алии и интеграции рассказал председатель комиссии по вопросам иммиграционного права при палате адвокатов Израиля Алексей Коваленко.



Возможность пройти экстренную репатриацию останется для граждан Украины, а также в “экстренных и гуманитарных случаях” для прибывающих из России и Беларуси.



Претенденты на экстренную репатриацию, которые начали процесс до 15 апреля, смогут завершить его до 15 июня, а если не успеют, то будут продолжать уже в обычном порядке через МВД. Прибывшие в Израиль после 15 апреля не смогут воспользоваться услугами центров экстренной репатриации и будут получать гражданство по стандартной процедуре, которая занимает от нескольких месяцев до года.



Центры появились после начала войны в Украине на фоне большого потока репатриантов из Украины, России и Беларуси, прибывающих в Израиль.

Алексей Коваленко отметил в разговоре с VPost, что ему уже известно о случаях отказа в приеме документов на экстренную репатриацию в Хайфе.



Пункт первичной проверки документов в аэропорту Бен Гурион будет работать до 30 апреля, утверждает израильский адвокат Алекс Зернопольский.