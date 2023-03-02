Израиль и Литва подписали три соглашения о сотрудничестве
В четверг, 2 марта, министр иностранных дел Эли Коэн встретился с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.
"Литва поддержит введение экономических и дипломатических санкций против Ирана и объявление КСИР террористической организацией и Литве и Евросоюзе", - сказал глава МИД Литвы.
Стороны подписали три соглашения о сотрудничестве в сфере культуры, киберзащиты и инноваций.
Также главы внешнеполитических ведомств обсудили пути сдерживания иранской ядерной угрозы.
"Благодарю друзей за их безоговорочную поддержку в борьбе против попытки Ирана получить ядерное оружие, а также за партнерство", - сказал Коэн.