



Израиль и Литва подписали три соглашения о сотрудничестве

В четверг, 2 марта, министр иностранных дел Эли Коэн встретился с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.



"Литва поддержит введение экономических и дипломатических санкций против Ирана и объявление КСИР террористической организацией и Литве и Евросоюзе", - сказал глава МИД Литвы.



Стороны подписали три соглашения о сотрудничестве в сфере культуры, киберзащиты и инноваций.



Также главы внешнеполитических ведомств обсудили пути сдерживания иранской ядерной угрозы.



"Благодарю друзей за их безоговорочную поддержку в борьбе против попытки Ирана получить ядерное оружие, а также за партнерство", - сказал Коэн.

