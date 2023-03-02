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Израиль и Литва подписали три соглашения о сотрудничестве | Фото: Шломи Амсалем, МИД Израиля
02.03.2023 16:20 Алина Груднева

Израиль и Литва подписали три соглашения о сотрудничестве

В четверг, 2 марта, министр иностранных дел Эли Коэн встретился с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.

"Литва поддержит введение экономических и дипломатических санкций против Ирана и объявление КСИР террористической организацией и Литве и Евросоюзе", - сказал глава МИД Литвы.

Стороны подписали три соглашения о сотрудничестве в сфере культуры, киберзащиты и инноваций.

Также главы внешнеполитических ведомств обсудили пути сдерживания иранской ядерной угрозы.

"Благодарю друзей за их безоговорочную поддержку в борьбе против попытки Ирана получить ядерное оружие, а также за партнерство", - сказал Коэн.
 

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