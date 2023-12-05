



В Турции рассматривают законопроект о мониторинге контента в соцсетях

Турецкий парламент рассматривает новый законопроект, предназначенный для регулирования и мониторинга контента, создаваемого влиятельными личностями в социальных сетях.



По данным Hurriyet Daily News, руководитель комиссии по цифровым медиа, Яйман, подчеркнул, что основное внимание будет уделено "расследованию контента, регистрации и налогообложению доходов в соцсетях, особенно в TikTok".



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Возможные санкции, рассматриваемые комиссией, могут привести к закрытию некоторых платформ в Турции. Отмечается, что 7 декабря представители TikTok предстанут перед турецким парламентом, чтобы ответить на обвинения в их адрес.