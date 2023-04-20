



Итальянский депутат призвал уволить постпреда ООН, обвиненного в антисемитизме

Итальянский сенатор Джулио Терци во вторник направил письмо министру иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таджани, в котором призвал рассмотреть будущее специального докладчика ООН по палестинским территориям Франчески Альбанезе.



Его письмо было отправлено после того, как две правозащитные организации обратились к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу и Верховному комиссару ООН по правам человека д-ру Фолькеру Тюрку по поводу их "крайней тревоги и возмущения по поводу отвратительных заявлений, сделанных г-жой Франческой Альбанезе… после волны террора против мирных жителей в Израиле на прошлой неделе, и призываем к ее немедленному увольнению".



Этими двумя группами являются Международный юридический форум, международная сеть из более чем 4000 юристов и активистов, приверженных борьбе с антисемитизмом, продвижению прав человека и укреплению мира на Ближнем Востоке, и Соломонова обсерватория по вопросам дискриминации, итальянская неправительственная организация, борющаяся с антисемитизмом.



Кроме того, министр по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Амихай Шикли направил тем же должностным лицам ООН резкое письмо с призывом уволить Альбанезе из-за недавних комментариев, сделанных ею в Twitter, в которых она заявила, что Израиль не может претендовать на право на защищаться от "людей, которых он угнетает и чьи земли он колонизирует".



"После убийства террористами итальянского туриста и двух сестер-израильтянок Альбанезе прямо заявила, что Израиль не имеет права на самооборону против палестинского террора, тем самым прямо одобряя убийство израильских гражданских лиц, в том числе детей", — заявили правозащитники.



В письме Терци призвал "соблюдать "Кодекс поведения Организации Объединенных Наций", поскольку деятельность, осуществляемая специальными докладчиками, должна соответствовать критериям "беспристрастности и объективности", строго следовать международному праву для всех государств-членов ООН и принципам прав человека, основных свобод и верховенства закона".



Заявление Терци важно по двум причинам: Альбанезе сама итальянка, и жертва нападения во время Песаха также был итальянцем. Терци — бывший министр иностранных дел Италии и посол в ООН. Он влиятелен и считается близким к премьер-министру Джорджии Мелони.



Международный юридический форум также запустил петицию с призывом к ООН #FireFrancesca, которая уже собрала 3000 подписей за 3 дня.

