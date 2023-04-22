



Италия заморозила активы беглого российского бизнесмена

Министерство финансов Италии заявило, что заморозило активы российского бизнесмена Артема Усса, который скрывался от итальянских властей, пытавшихся экстрадировать его в США, и бежал в Россию в прошлом месяце.



Усс находился под домашним арестом в своем доме в Базильо на окраине Милана, но сбежал через день после того, как миланский суд согласился передать его в США для предъявления обвинений в доставке нефти из Венесуэлы в нарушение санкций и в банковском мошенничестве .



Его электронный браслет подала сигнал тревоги, когда он вышел из дома, но он исчез к тому времени, когда полиция прибыла на виллу.



В заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу, министерство финансов заявило, что утвердило указ о замораживании активов, принадлежащих Уссу в Италии, включая миноритарный пакет акций частной компании, его виллу в Базильо и банковский счет, содержащий более 160 000 евро.



Ранее в этом месяце Усс заявил российскому информационному агентству РИА, что обвинения США против него политически мотивированы.



Его побег смутил правительство, и премьер-министр Джорджия Мелони также раскритиковала первоначальное решение предоставить Уссу домашний арест.



Министр юстиции Италии приступил к дисциплинарным мерам в отношении трех судей, назначивших домашний арест, сообщили два источника, непосредственно знакомые с этим вопросом, ранее на этой неделе.



