



Италия пересматривает свои связи с Китаем, поскольку США поддерживают разрыв

Премьер-министр Джорджия Мелони оказывается втянутой в эскалацию напряженности между Вашингтоном и Пекином, поскольку она пытается вывести Италию из ее тесных отношений с Китаем.



Мелони, лидер правых, пришедшая к власти менее года назад, склоняется к выходу из соглашения о присоединении к вызывающей споры инициативе Китая "Один пояс, один путь", которая, по словам людей, знакомых с планами правительства, профинансировала инфраструктурные проекты на сумму 900 миллиардов долларов по всему миру. По сообщению Bloomberg, на этой неделе итальянские официальные лица подняли вопрос о выходе из переговоров с Тайванем.



Разворот позиции Италии усложняет усилия президента Китая Си Цзиньпина вбить клин между европейскими странами, стремящимися сохранить экономические отношения с Пекином, и США, проводящими все более конфронтационную политику. Это ставит Италию и Европейский союз в деликатное положение между двумя сверхдержавами.



"Италия застряла между молотом и наковальней, и то, что делать с пактом о сотрудничестве, является для Мелони настоящей дипломатической загадкой", — сказала в интервью Франческа Гиретти, аналитик исследовательской фирмы Института китайских исследований Меркатора. - "Возобновление его послужит очень трудным сигналом для Вашингтона, но если оно не будет продлено, это вызовет напряженность в отношениях с Китаем".



В условиях ухудшения американо-китайских отношений Пекин стремится помешать Европе следовать за Вашингтоном, особенно в таких мерах, как экспортный контроль ключевых технологий. ЕС изо всех сил пытается найти баланс между желанием сотрудничать с Китаем в сфере торговли и инвестиций и сопротивлением экономическому принуждению.



Дилемма Италии в отношении "Пояса и пути" начинает привлекать внимание правительства США. Для Вашингтона и других столиц это является признаком способности Мелони претворять в реальность свою стойкую проамериканскую риторику.



Италия — единственная страна Большой семерки, подписавшаяся под инфраструктурным планом. Сделка, заключенная в 2019 году при тогдашнем лидере Джузеппе Конте, не привела к более глубокой интеграции между Италией и Китаем по сравнению с другими странами ЕС. Но ставки в уходе являются как экономическими, так и дипломатическими, с риском возмездия со стороны Китая.



И Китай, и Тайвань являются ключевыми торговыми партнерами Италии, которая является третьим по величине импортером товаров из Китая в ЕС и четвертым по величине экспортером товаров в Китай — ключевое направление экспорта для брендов класса люкс, имеющих решающее значение для ее отрасли.



По данным представительства Тайбэя в Риме, Тайвань планирует инвестировать около 400 миллионов долларов в производство чипов в Италии. В пятницу министр промышленности Адольфо Урсо подтвердил сообщение Bloomberg о том, что его официальные лица обсуждали планы расширения сотрудничества в области полупроводников в ходе частных переговоров в Тайбэе. Урсо сказал, что миссия носила в основном технический характер, что свидетельствует о том, что Италия пытается максимально разделить экономические и дипломатические направления.



"Что касается полупроводников, у Италии есть некоторые стратегические преимущества по сравнению с другими странами ЕС, производственные мощности и исследования и разработки!, — сказал в интервью Винсент Цай, глава офиса Тайбэя в Риме.



Цай, который был назначен на эту должность ранее в этом году, сказал, что двусторонняя торговля между двумя странами выросла на 13% в прошлом году, и есть планы по ее дальнейшему увеличению с открытием нового представительства в конце этого года в Милане, Италия. деловой капитал.



Мелони хотела, чтобы итальянская позиция в отношении "Пояса и пути" была объявлена ​​к майскому саммиту G7 в Хиросиме, но выбор варианта оказывается для ее коалиции более сложным, чем ожидалось, говорят люди. Администрация разделилась: партия Мелони "Братья Италии" в основном выступает за отказ от пакта, а другие настаивают на его сохранении.



В связи с еще одной задержкой Мелони до сих пор официально не ответила на приглашение Си Цзиньпина в Пекин, которое, по словам людей, было предварительно запланировано на май. Поездка отложена, поскольку Италия изучает способы просто не продлевать сделку "Пояса и пути", ограничивая при этом влияние на отношения с Китаем.



"На данный момент кажется, что правительство склоняется к тому, чтобы не продлевать пакт, но в этом сценарии будет важно координировать свои действия с США и другими союзниками, чтобы отреагировать на возможный ответ", — сказал Гиретти.

