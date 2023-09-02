



ISW: Заместитель Шойгу выехал в Африку, чтобы взять под контроль вагнеровцев

В американском Институте изучения войны 2 сентября рассказали, что заместитель российского министерства обороны Юнус-Бек Евкуров отправился в турне по странам Африки. Там он хочет подчинить вагнеровцев под контроль российских властей. Об этом пишет ISW.



Кроме этого, минобороны России формирует "добровольческий корпус". Именно он должен взять под контроль операции ЧВК "Вагнер" на Африканском континенте.



Аналитики подчеркнули, что Евкуров совершает тур по Буркина-Фасо, Ливии, а также Сирии, пытаясь заменить частные военные компании формированиями, контролируемыми российским министерством. В "Российский экспедиционный корпус" планируют привлечь более 20 тысяч человек для проведения операций за рубежом.



Также эксперты утверждают, что одна из частных военных компаний, близкая к министерству обороны РФ, готова взять под контроль операции "Вагнера" ​​в Центральноафриканской Республике.