



Источники: Израиль и Саудовская Аравия далеки от соглашения о нормализации

Израиль и Саудовская Аравия все еще далеки от достижения соглашения о нормализации отношений, несмотря на новости о том, что прорыв в этот вопросе не за горами.



Об этом сообщает "Гаарец" со ссылкой на заявления высокопоставленных израильских источников.



Уточняется, что процесс усложняется из-за нескольких вопросов. Например, Эр-Рияд хочет, чтобы Вашингтон поддержал заявку Саудовской Аравии на создание ядерной программы. Более того, источники считают, что открытие прямых рейсов для мусульман, желающих совершить паломничество в хадж, также может не реализоваться в этом году.



"Байден хочет представить израильско-саудовское соглашение как международное достижение в ходе следующей избирательной кампании, но у него возникнут проблемы, если ценой станет ядерная программа в Саудовской Аравии", - подчеркнул один из источников.



Обеспокоенность относительно требований Эр-Рияда также выразил глава совета нацбезопасности Цахи Анегби в недавнем интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ".



"Требования Саудовской Аравии направлены против Соединенных Штатов. Это дилемма Америки: сколько США готовы платить в обмен на соглашение", - отметил он.



Относительно ядерной программы Анегби подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать по этому вопросу тесный контакт с Израилем, поскольку Саудовская Аравия может использовать ее для военных целей.