



Иранские СМИ: полиция нравов продолжит работу

Иранский государственный телеканал "Аль-Алам", ведущий вещание на арабском языке, выступил с разъяснениями в связи с заявлениями генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери, которые были восприняты как значительные уступки оппозиции.



Монтазери заявил, что власти готовы пересмотреть положения, касающиеся ношения хиджаба, а также сообщил, что полиция нравов не имеет никакого отношения к юридической системе и дал понять, что она будет ликвидирована. Как в Иране, так и за границей восприняли заявление с энтузиазмом.



Однако государственное телевидение сообщило, что генеральный прокурор сказал именно то, что хотел, а именно, что полиция нравов является подразделением министерства внутренних дел и не входит в структуру судебной системы. О ликвидации речи не шло.



Агентство ISNA цитирует главу начальника полиции нравов Мохсена Мозахери, который заявил о необходимости соблюдения законов, тем более имеющих божественное происхождение.



"Иначе наступит анархия", – говорит он.



"Законы ислама позволяют людям наслаждаться тем хорошим, что есть в жизни, и защищают от плохого. Они обеспечивают сохранение религиозного характера Исламской республики", – заявляет Мозахери, отмечая, что и на Западе законы призваны сохранить порядок.