



Иран упразднил полицию нравов

Иран упразднил свою полицию нравов после более чем двухмесячных протестов, вызванных арестом и смертью Махсы Амини за нарушение строгого религиозного женского дресс-кода, сообщили местные СМИ в воскресенье.



"Полиция нравов не имеет ничего общего с судебной системой" и была упразднена, заявил генеральный прокурор Мохаммад Джафар Монтазери, которого цитирует информационное агентство ISNA.



Полиция нравов - официально известная как "Гашт-е Эршад" или "Патруль наставлений" - была создана при президенте Махмуде Ахмадинежаде для "распространения культуры скромности и хиджаба", женского головного убора.



Патрулирование началось в 2006 году.



Объявление об их упразднении прозвучало через день после того, как Монтазери заявил, что "и парламент, и судебная система работают над вопросом" о необходимости изменения соответствующего закона.

