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Иранские грузовые самолеты начали прибывать в Россию с неизвестной целью
08.09.2022 12:42 Ольга Белозерова

Иранские грузовые самолеты начали прибывать в Россию с неизвестной целью

В Россию массово прибывают иранские грузовые самолеты.

Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, сообщает издание Lenta.ru.

На портале появилась информация о перемещении самолета Boeing 747-21AC иранской государственной авиакомпании Iran Air. Самолет прилетел в Москву 4 сентября, а улетел на следующий день. 

Также, по информации Telegram-канала "Военный осведомитель", были замечены три подобных рейса из Ирана. 


Что привезли или увезли в этих самолетах - неизвестно.

Ранее появились данные о том, что Иран будет поставлять России беспилотники. 

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