



Иранские грузовые самолеты начали прибывать в Россию с неизвестной целью

В Россию массово прибывают иранские грузовые самолеты.



Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, сообщает издание Lenta.ru.



На портале появилась информация о перемещении самолета Boeing 747-21AC иранской государственной авиакомпании Iran Air. Самолет прилетел в Москву 4 сентября, а улетел на следующий день.



Также, по информации Telegram-канала "Военный осведомитель", были замечены три подобных рейса из Ирана.





Что привезли или увезли в этих самолетах - неизвестно.



Ранее появились данные о том, что Иран будет поставлять России беспилотники.