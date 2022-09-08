Иранские грузовые самолеты начали прибывать в Россию с неизвестной целью
В Россию массово прибывают иранские грузовые самолеты.
Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, сообщает издание Lenta.ru.
На портале появилась информация о перемещении самолета Boeing 747-21AC иранской государственной авиакомпании Iran Air. Самолет прилетел в Москву 4 сентября, а улетел на следующий день.
Также, по информации Telegram-канала "Военный осведомитель", были замечены три подобных рейса из Ирана.
Что привезли или увезли в этих самолетах - неизвестно.
Ранее появились данные о том, что Иран будет поставлять России беспилотники.