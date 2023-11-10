



Иран: расширение масштабов войны неизбежно

Иран предупредил о "последствиях усиления израильских зверств" против палестинцев в Газе.



"В связи с увеличением интенсивности военных действий против мирного населения Газы стало неизбежным расширение масштабов войны", – заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян в телефонном разговоре со своим катарским коллегой шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани.



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Иран и его союзники в Ливане, Йемене, Сирии и Ираке угрожают региональным конфликтом с самого начала войны, вызванной жестоким нападением ХАМАСа на юг Израиля 7 октября, в результате которого погибло около 1400 человек, в основном мирных жителей, и около 240 человек были взяты в заложники в Газе.



В целях сдерживания Тегерана США направили в регион две авианосные группы и атомную подводную лодку.



Катар, поддерживающий тесные связи с ХАМАС, прилагает усилия к тому, чтобы добиться прекращения огня и освобождения заложников.