



Иран угрожает открыть новые фронты, если Израиль продолжит войну против ХАМАСа

Иран угрожает “расширением военных фронтов”, если война в Газе не прекратится. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян в интервью телеканалу “Аль-Джазира”.



“Иран не может оставаться в стороне и наблюдать за развитием этой ситуации”, – сказал главный дипломат, отметив, что “с каждым часом вероятность открытия нового фронта войны возрастает”.



Амир-Абдоллахиян сделал эти заявления во время визита в Катар, где он встретился с высокопоставленными катарскими чиновниками и главой политбюро палестинского террористического движения ХАМАС Исмаилом Ханийе.



Официальное информационное агентство режима IRNA также сообщило, что Иран ведет переговоры со странами региона об отправке “гуманитарной помощи” в Газу и об открытии полевого госпиталя в Египте недалеко от границы с анклавом.