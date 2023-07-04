



Иран присоединился к Шанхайской организации сотрудничества

Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает ТАСС.



Это решение было принято по итогам сегодняшнего саммита организации, который прошел в видеоформате. Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что вступление в организацию обеспечит страну условиями для укрепления безопасности, обеспечения суверенитета и устойчивого развития экономики.



В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях вступления в организацию. В январе 2023 года парламент Ирана одобрил законопроект о меморандуме об обязательствах страны в целях получения статуса государства-члена ШОС, таким образом выполнив все юридические формальности для оформления членства.



В 2005 году Иран стал государством-наблюдателем в ШОС. Процесс вступления страны в организацию начался в 2021 году.

