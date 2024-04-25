



Иран: очередной смертный приговор для музыканта

33-летнего рэпера Тумаджа Салехи задержали в октябре 2022 года. Музыканта задержали после участия в антиправительственных протестах. Он поддерживал протестующих в своих песнях и публичных высказываниях.



В июле 2023 года Салехи приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы, однако суд города Исфахан пересмотрел решение Верховного суда и вынес рэперу смертный приговор.



Адвокат Салехи Амир Раисиан назвал поведение городского суда беспрецедентным и заявил, что его подзащитный будет обжаловать приговор.



Салехи был также известен тем, что активно поддерживал Украину в конфликте с Россией.



Напомним, что светское население Ирана уже поднималось на массовые протесты

после смерти студентки Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за отсутствие хиджаба. Полиция утверждает, что у Амини случился инсульт, однако ее родственники уверены, что полицейские забили девушку до смерти.

