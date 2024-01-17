



Иран: мы не передавали РФ технологии

Иран отрицает факт передачи России технологий для нападений на Украину.



По данным The Guardian, такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.



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Таким образом, он отрицал, что Тегеран передал РФ беспилотники или ракеты, которые были использованы против Украины.



Он не исключил, что технологии якобы были скопированы. Также министр отметил, что Тегеран несколько раз спрашивал РФ, использовала ли она оружие иранского производства против Украины. Россия якобы ответила, что не использовала.

