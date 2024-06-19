



Иран ежемесячно может производить уран для нескольких бомб

Крупное расширение, осуществляемое на самом безопасном ядерном объекте Ирана, может вскоре утроить производство обогащенного урана, предоставив Тегерану новые возможности для быстрого создания ядерного арсенала, если он того пожелает.



Об этом сообщила газета Washington Post, основываясь на секретных документах и ​​оружейных экспертах.



Согласно отчету, инспекторы МАГАТЭ одобрили новые строительные работы на обогатительном объекте в Фордо через несколько дней после того, как Иран проинформировал агентство о планах значительной модернизации подземного объекта в северо-центральной части страны.



Расширение возможностей объекта может позволить Ирану накопить ядерное топливо, которого хватит на несколько бомб каждый месяц.



