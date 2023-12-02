



Ирак предостерегает США от "нападений" на свою территорию

Премьер-министр Ирака предостерегает Вашингтон от любых "нападений" на иракскую территорию после того, как возобновление боевых действий в войне между Израилем и ХАМАСом усилило опасения относительно разрастания конфликта.



Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани сделал это замечание во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.



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22 ноября американские истребители нанесли удар по двум целям в Ираке, уничтожив девять проиранских боевиков в ответ за неоднократные нападения на американские войска, сообщили американские и иракские источники.



Во время разговора с Блинкеном Судани отверг "любое нападение на территорию Ирака", говорится в заявлении его офиса.

