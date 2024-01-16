



Ирак отозвал посла в Иране после атаки КСИР на Эрбиль

Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Иране после ракетного обстрела, совершенного Корпусом стражей исламской революции.



Дипломат отозван для консультаций.



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Напомним, что в ночь на 16 января КСИР нанес удары по Эрбилю. В Ираке сообщили о погибших и раненых среди гражданского населения.



В Иране в ответ на обещание соседней страны подать жалобу в СБ ООН сказали, что целью ударов по Сирии и Ираку является "защита суверенитета" и "борьба с терроризмом".

