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Ирак отозвал посла в Иране после атаки КСИР на Эрбиль
16.01.2024 12:01 Алина Груднева

Ирак отозвал посла в Иране после атаки КСИР на Эрбиль

Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Иране после ракетного обстрела, совершенного Корпусом стражей исламской революции.

Дипломат отозван для консультаций.

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Напомним, что в ночь на 16 января КСИР нанес удары по Эрбилю. В Ираке сообщили о погибших и раненых среди гражданского населения.

В Иране в ответ на обещание соседней страны подать жалобу в СБ ООН сказали, что целью ударов по Сирии и Ираку является "защита суверенитета" и "борьба с терроризмом".
 

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