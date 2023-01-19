



Или Германия даст танки Украине, или мы поступим, как нужно – премьер Польши

Если в ближайшее время Польша не получит от Германии разрешение на реэкспорт танков Leopard 2 в Украину, она "поступит так, как нужно". Об этом в интервью Polsat News заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.



"Мы это согласие либо быстро получим, либо сами поступим так, как нужно", – подчеркнул политик.



Он акцентировал внимание на то, что сейчас критически важно, чтобы Берлин не просто дал добро на реэкспорт, а и сам отправил эти боевые машины Украине.



"Нужно, чтобы датчане, финны, французы и другие, – но прежде всего Германия, – в кратчайшие сроки предложили свои современные танки", – отметил премьер Польши.



Накануне на форуме в Давосе Моравецкий заявил, что "самый важный вопрос заключается в том, дадут ли немцы, наконец, свою долю тяжелых и современных танков. И это главный вопрос". Польский премьер считает, что 14 обещанных Польшей танков "Леопард-2" для ВСУ вдобавок к уже переданным 250 танках советского образца "не изменят игру".



"Но если бы Франция, и особенно Германия, и некоторые другие страны дали бы по 20-30 танков, это могло бы изменить ситуацию", – уверен он.

