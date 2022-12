Идеал демократии в Еврейском Государстве под угрозой - The New York Times

Статья The New York Times предостерегает от формирования нового правительства во главе с Биньямином Нетаниягу и призывает Соединенные Штаты поддержать оппозицию и помочь "умеренным силам" в Израиле в их борьбе против формирующейся национальной коалиции в Иерусалиме.



Американская газета пишет, что "крайне правое правительство, которое скоро придет к власти во главе с Биньямином Нетаниягу, знаменует поразительный качественный поворот по сравнению с другими правительствами за 75-летнюю историю страны. Хотя Нетаниягу явно пользуется поддержкой израильских избирателей, победа его коалиции была незначительной и не может рассматриваться как мандат широкие уступки ультраортодоксальным и националистическим партиям, которые ставят под угрозу ценность демократического Еврейского Государства".



Газета упоминает, что "Нью-Йорк таймс" много лет поддерживает Израиль и решение о создании двух государств, и утверждает, что "формирующееся правительство Нетаньяху представляет собой серьезную угрозу будущему Израиля — тому направлению, в котором он движется, его безопасности и даже идее Еврейского Государства. Позиция правительства может сделать решение о создании двух государств невозможным в военном и политическом отношении".



The New York Times призывает администрацию Байдена действовать: "Вместо того, чтобы принять этот результат, администрация Байдена должна сделать все возможное, чтобы выразить свою поддержку израильскому обществу, характеризующемуся равными правами и верховенством закона, как это происходит в странах всего мира. Это будет актом дружбы и будет соответствовать глубокой связи между двумя странами".



В статье перечисляются политические фигуры, которые, как ожидается, войдут в новое правительство:

министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который в 2007 году был осужден в Израиле за разжигание расизма и поддержку еврейской террористической организации;

министр финансов с дополнительными полномочиями по управлению Иудеей и Самарией Бецалель Смотрич, который поддержал полную аннексию этих территорий;

заместитель уполномоченного по вопросам еврейской идентичности в канцелярии премьер-министра Ави Маоз, который когда-то называл себя "гордым гомофобом".

Эти шаги вызывают беспокойство. Основной реакцией администрации Байдена до сих пор была осторожная речь госсекретаря Энтони Блинкена перед либеральной правозащитной группой J-Street 4 декабря, в которой он объявил, что Соединенные Штаты будут заниматься политикой в ​​отношении Израиля, а не отдельными лицами", говорится в статье.The New York Times призывает администрацию Байдена помочь "умеренным силам в израильской политике и гражданском обществе" в их борьбе против ограничения власти Верховного суда и защиту прав арабского меньшинства и ЛГБТ-сообщества.В заключении статьи говорится, что "все, что подрывает демократические ценности Израиля, будь то аннексия поселений или создание незаконных аванпостов, наносит ущерб решению о создании двух государств. Поддержка Америкой Израиля отражает уважение наших двух стран к демократическим ценностям. Президент Байден и Нетаниягу должны сделать все, что в их силах, чтобы подтвердить это обязательство".