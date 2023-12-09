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Хути угрожают атаковать любое судно, направляющееся в сторону Израиля
09.12.2023 19:09 Алина Груднева

Хути угрожают атаковать любое судно, направляющееся в сторону Израиля

Йеменские хути объявили, что будут атаковать любое судно, проходящее через Красное море в сторону Израиля.

Соответствующее заявление сделал представитель проиранской группировки Мохаммед Али аль-Хуси.

По его словам, хути предотвратят проход кораблей, направляющихся в сторону Израиля, если те не пройдут "через Газу с едой, лекарствами, и другими необходимыми вещами".

"Мы предостерегаем все корабли и компании от сотрудничества с израильскими портами", — говорят хути.


 

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