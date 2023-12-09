Хути угрожают атаковать любое судно, направляющееся в сторону Израиля
Йеменские хути объявили, что будут атаковать любое судно, проходящее через Красное море в сторону Израиля.
Соответствующее заявление сделал представитель проиранской группировки Мохаммед Али аль-Хуси.
По его словам, хути предотвратят проход кораблей, направляющихся в сторону Израиля, если те не пройдут "через Газу с едой, лекарствами, и другими необходимыми вещами".
"Мы предостерегаем все корабли и компании от сотрудничества с израильскими портами", — говорят хути.