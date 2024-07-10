



Хуситы утверждают, что атаковали израильский корабль

Хуситы заявили, что нанесли несколько ударов баллистическими и крылатыми ракетами по судну Maersk Sentosa в Аравийском море, сообщает Reuters.



"Американское судно Maersk Sentosa было атаковано в Аравийском море военно-морскими силами и ракетными войсками в ходе совместной операции", - заявил Яхья Сареа, военный представитель йеменской группировки, в своем выступлении по телевидению.



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Сареа также сказал, что группа нанесла несколько ударов с беспилотников по судну Marathopolis в Аравийском море и судну MSC Patnaree в Аденском заливе, которое, по его словам, является израильским судном.

