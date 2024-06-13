



Хуситы подожгли корабль в Аденском заливе

ЦЕНТКОМ утверждает, что в результате предполагаемого сегодняшнего нападения хуситов ракеты попали в корабль в Аденском заливе, в результате чего судно загорелось.



Нападение произошло в Аденском заливе у берегов Йемена, сообщает также Центр морских торговых операций британских вооруженных сил Соединенного Королевства.



Ambrey сообщает, что торговое судно подало сигнал бедствия по радио, сообщив, что оно было поражено ракетой.



Судно "следовало из Малайзии в Венецию", — сообщает Ambrey. Корабль "соответствовал целевому профилю хуситов", не вдаваясь в подробности.