



Хуситы нанесли удар по американскому кораблю в Красном море

Йеменская группировка хуситов, выпустила ракеты по контейнеровозу под флагом Либерии в Красном море, но не попала в судно, сообщило Центральное командование США во вторник.



По данным ЦЕНТКОМ, две противокорабельные баллистические ракеты были выпущены по судну Pinocchio с территории Йемена, в результате чего никто не пострадал и не был поврежден.



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Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сареа ранее заявил, что группировка выбрала своей целью корабль, который он назвал "американским", и поразила его.



Контейнеровоз Pinocchio ходит под либерийским флагом и принадлежит компании OM-MAR 5 INC, зарегистрированной в Сингапуре, согласно базам данных судоходства Equasis и Международной морской организации ООН (IMO).



Сареа заявил, что группировка хуситов активизирует свои военные операции во время священного для мусульман месяца Рамадан в знак солидарности с палестинцами в ответ на войну в Газе.

