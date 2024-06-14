



Хуситов призвали освободить задержанных сотрудников ООН

Главы шести агентств ООН и трех международных гуманитарных организаций призвали йеменских хуситов немедленно освободить 17 их сотрудников и соблюдать международное право.



Уточняется, что их задержание является беспрецедентными.



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В ООН призвали хуситов подтвердить точное местонахождение задержанных и предоставить немедленный доступ к ним.



"Нападения на работников гуманитарных организаций, организаций по правам человека и развитию в Йемене должны прекратиться. Все задержанные должны быть немедленно освобождены", - сказано в заявлении.



Ранее хуситы заявили, что задержали членов "шпионской сети", которые якобы работали в интересах Израиля и США.