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Хуситов призвали освободить задержанных сотрудников ООН
14.06.2024 07:25 Алина Груднева

Хуситов призвали освободить задержанных сотрудников ООН

Главы шести агентств ООН и трех международных гуманитарных организаций призвали йеменских хуситов немедленно освободить 17 их сотрудников и соблюдать международное право.

Уточняется, что их задержание является беспрецедентными.

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В ООН призвали хуситов подтвердить точное местонахождение задержанных и предоставить немедленный доступ к ним.

"Нападения на работников гуманитарных организаций, организаций по правам человека и развитию в Йемене должны прекратиться. Все задержанные должны быть немедленно освобождены", - сказано в заявлении.

Ранее хуситы заявили, что задержали членов "шпионской сети", которые якобы работали в интересах Израиля и США.

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