



Хунта Нигера просит помощи у ЧВК “Вагнер” из-за угрозы военной интервенции

Новая военная хунта Нигера обратилась за помощью к российскому отряду наемников "Вагнер", поскольку близится срок, когда она должна будет освободить свергнутого президента страны или столкнуться с возможным военным вмешательством западноафриканского регионального блока.



По данным The Associated Press, запрос поступил во время визита одного из лидеров переворота, генерала Салифу Моди, в соседний Мали, где он вступил в контакт с командиром “Вагнера”. Три малийских источника и французский дипломат подтвердили факт встречи.



"Им нужен “Вагнер”, потому что он станет их гарантией удержания власти", – пишет издание.



6 августа хунта Нигера должна освободить демократически избранного президента Мохамеда Базума, до истечения срока, установленного региональным блоком ЭКОВАС.



4 августа руководители оборонных ведомств стран-членов ЭКОВАС доработали план действий и призвали военных подготовить ресурсы после того, как посреднической группе, направленной в Нигер, не разрешили войти в столицу и встретиться с лидером хунты генералом Абдурахманом Тчиани.