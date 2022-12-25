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Хизбалла выдала боевика, застрелившего солдата UNIFIL
25.12.2022 13:18 Аркадий Бочаровский

Хизбалла выдала боевика, застрелившего солдата UNIFIL

Организация Хизбалла выдала подозреваемого в обстреле колонны миротворческих сил ООН в Ливане (UNIFIL), в результате которого на прошлой неделе погиб солдат. 

Об этом сообщила сегодня утром саудовская газета "А-Шарк аль-Авасат". Кроме того, сообщалось, что "этот инцидент указывает на необходимость повысить уровень координации между ливанской армией и международными силами." 

Шон Руни, 23-летний ирландский солдат, был убит, а трое солдат получили ранения, когда неизвестные открыли огонь по их колонне, проезжавшей мимо южного города Аль-Акабия 14 декабря. 

Командующий UNIFIL генерал-майор Гарольд Лазаро Санз заявил, что он требует расследования нападения с момента его совершения. Он призвал арестовать и привлечь к ответственности стрелявших и сказал, что обязан дать ответы Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке о том, что произошло на самом деле", - добавил он.

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