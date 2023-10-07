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Гутерриш "потрясен" похищениями израильтян террористами
07.10.2023 18:19 Алина Груднева

Гутерриш "потрясен" похищениями израильтян террористами

Генсек ООН Антониу Гутерреш "потрясен" ситуацией в Израиле, который подвергся массированной атаке террористов из Газы.

"Генеральный секретарь потрясен сообщениями о том, что гражданские лица подвергаются нападениям и похищениям из собственных домов", - сообщили в ООН.

Гутерриш призвал к максимальной сдержанности обе стороны. По его словам, гражданские лица должны должны быть под защитой в соответствии с международным гуманитарным правом.

"Генсек ООН призывает к дипломатии, чтобы избежать более широкого конфликта. Он подчеркивает, что насилие не может обеспечить решение конфликта и что мир может быть достигнут только посредством переговоров, ведущих к решению о создании двух государств", - добавили в ООН.

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