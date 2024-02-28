



ГУР – о просьбе Приднестровья: Россия потерпела поражение

В среду днем в информационное пространство ворвалась новость о том, что так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" ("ПМР") обратилась к Российской Федерации о защите от Молдовы.



Эту информацию прокомментировали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, заметив, что такое обращение не стало тем результатом, которого на самом деле ожидал Кремль, поскольку не подтвердились ранее ходившие слухи о том, что "ПМР" попросит Россию о присоединении.



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"Сегодня, учитывая ситуацию в "ПМР", ничего не произошло. Россия не получила желаемого результата. В данной ситуации их потуги и политические, и информационные – потерпели поражение", – заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украины.



Представитель ГУР отметил, что активная кампания дезинформации о планах Приднестровья просить российского диктатора Владимира Путина о присоединении к РФ свидетельствует о том, что "была заинтересованная сторона".



"Когда мы говорим о Молдове и Украине, то понятно, кто эта сторона", – добавил Юсов, обратив внимание, что депутаты Приднестровья обратились и к европейским институтам.



"Это было намерено сделано "в многовекторном стиле" – такое действие само по себе "красноречивый факт", – считает Андрей Юсов.



К слову, в России пообещали рассмотреть просьбу Приднестровья о "помощи" в связи с "экономической блокадой со стороны Молдовы".