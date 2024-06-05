



Грузия готовится принять еще один скандальный закон

После одобрения закона об "иноагентах" правящая партия Грузии представила еще один скандальный законопроект.



Он призван существенно ограничить права ЛГБТ-сообщества в стране и запретить однополые браки, а также процедуры смены пола и многое другое.



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Законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" и 18 вспомогательных, представляющих собой поправки к другим законам, планируется принять в первом чтении до окончания весенней сессии. Окончательное утверждение запланировано на осеннюю сессию.



Критики отмечают, что законопроект основан на аналогичном российском законе.