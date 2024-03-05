



Гражданину Ирландии запретили покидать Ирак

Гражданину Ирландии сообщили, что ему не разрешат покинуть Ирак, как ожидалось, через несколько дней после того, как его заверили, что все обвинения против него сняты.



Ясир Эльджубури был задержан иракской полицией в понедельник на прошлой неделе, когда он пытался сесть на рейс в Дублин после поездки к больной матери.



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Обвинения выдвинуты в соответствии со статьей 226 Уголовного кодекса Ирака, которая предусматривает уголовную ответственность за "любое лицо, публично оскорбляющее" государственные органы или должностных лиц.

