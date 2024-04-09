



Госдеп назвал условие вступления Украины в НАТО

Украина может вступить в НАТО только после окончания войны, которую развязала Россия. В то же время - это "движущийся процесс". Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.



На вопрос, была ли дискуссия по поводу графика вступления Украины в НАТО после недавнего заявления генерального секретаря Йенса Столтенберга о будущем Украины в Альянсе, Миллер ответил: "Ничего не изменилось по поводу одобрения графика. Это все еще зависит от завершения войны".



"В конце концов, это процесс, который будет продвигаться после завершения этого конфликта", - добавил спикер Госдепа США.

При этом он уточнил, что Вашингтон озвучил свою позицию по этому вопросу, и она неизменна.



Кроме того, Миллер напомнил, что об Украине говорили на последнем министерском заседании НАТО в Брюсселе на прошлой неделе. Также вопросы обсуждали во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.



Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине, возможно, придется в конце концов пойти на компромиссы с Россией. Но Украина сама должна решать, какие именно.