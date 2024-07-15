



Главный редактор издания BILD выступила с манифестом в защиту Украины

“Германия должна поставить Украине ракеты Taurus в ответ на покушение на главу Rheinmetall”. Главный редактор BILD Марион Хорн обвинила власти Германии в “заячьей трусости” после новостей о срыве покушения на главу оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.



“Тактика германского правительства поддерживать Украину, но “не раздражать” Путина провалилась. Если информация о российском заговоре с целью убийства главы Rheinmetall Армина Паппергера окажется правдой, ответ может быть только один: мы ДОЛЖНЫ поставить ракеты Taurus в Украину! Путин должен почувствовать, что его действия имеют последствия каждый раз, как его ловят на попытке убить в нашей стране. И я ожидаю, что наше правительство теперь сделает все, что в его силах, чтобы положить конец зависимости от разведки США. Это значит полную технологическую и кадровую модернизацию спецслужб, чтобы положить конец добровольной немецкой слепоте.



Это бессмыслица, когда канцлер Шольц в Вашингтоне соглашается с коммюнике НАТО о том, что Россия — наш главный противник, а дома притворяется канцлером мира. Не вопрос, мы все хотим мира. Но с путинской Россией мы сможем добиться его только с позиции силы. Заячью трусость Германии Путин не воспринимает всерьез. Но Шольц и СДПГ все еще застряли во вчера. Поступая так, они подвергают риску нашу безопасность и свободу в Европе. Я не хочу проснуться в стране, где у власти Путин. И мои дети тоже. Даже 10% умиротворения — это на 10% больше, чем нужно!”