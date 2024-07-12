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Глава Пентагона поговорил с министром обороны РФ во второй раз
12.07.2024 20:20 Алина Груднева

Глава Пентагона поговорил с министром обороны РФ во второй раз

Министр обороны США Ллойд Остин поговорил с российским коллегой Андреем Белоусовым во второй раз с момента назначения последнего.

Об этом сообщила представительница Пентагона Сабрина Сингх.

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Детали телефонных переговоров Остина и Белоусова не разглашаются. 

"Они обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины", - пояснила Сингх.

По ее словам, глава Пентагона настоял на важности поддержания каналов коммуникаций.

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