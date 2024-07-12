Глава Пентагона поговорил с министром обороны РФ во второй раз
Министр обороны США Ллойд Остин поговорил с российским коллегой Андреем Белоусовым во второй раз с момента назначения последнего.
Об этом сообщила представительница Пентагона Сабрина Сингх.
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Детали телефонных переговоров Остина и Белоусова не разглашаются.
"Они обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины", - пояснила Сингх.
По ее словам, глава Пентагона настоял на важности поддержания каналов коммуникаций.