



Глава Пентагона поговорил с министром обороны РФ во второй раз

Министр обороны США Ллойд Остин поговорил с российским коллегой Андреем Белоусовым во второй раз с момента назначения последнего.



Об этом сообщила представительница Пентагона Сабрина Сингх.



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Детали телефонных переговоров Остина и Белоусова не разглашаются.



"Они обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины", - пояснила Сингх.



По ее словам, глава Пентагона настоял на важности поддержания каналов коммуникаций.