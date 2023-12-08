Глава OpenAI Альтман взял свои слова назад об антисемитизме
Американский предприниматель и владелец OpenAI Сэм Альтман взял свои слова назад по поводу антисемитизма.
Он сказал, что был раньше "совершенно не прав".
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"Долгое время я говорил, что антисемитизм, особенно среди американских левых, не так плох, как утверждают люди. Я хотел бы просто заявить, что был совершенно неправ", - отметил он.
Альтман отметил, что до настоящего момента не понимал, что это явление является столь серьезным.
"Я до сих пор этого не понимаю, правда. Или знать, что с этим делать, но это такая хрень", — отметил он.