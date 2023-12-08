



Глава OpenAI Альтман взял свои слова назад об антисемитизме

Американский предприниматель и владелец OpenAI Сэм Альтман взял свои слова назад по поводу антисемитизма.



Он сказал, что был раньше "совершенно не прав".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Долгое время я говорил, что антисемитизм, особенно среди американских левых, не так плох, как утверждают люди. Я хотел бы просто заявить, что был совершенно неправ", - отметил он.



Альтман отметил, что до настоящего момента не понимал, что это явление является столь серьезным.



"Я до сих пор этого не понимаю, правда. Или знать, что с этим делать, но это такая хрень", — отметил он.



