



Глава ООН - Запретить рекламу ископаемого топлива, чтобы спасти климат!

Чтобы спасти мир от изменения климата, необходимо запретить рекламу компаний, работающих на ископаемом топливе, заявил глава Организации Объединенных Наций.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал угольные, нефтяные и газовые корпорации "крестными отцами климатического хаоса", которые десятилетиями искажали правду и обманывали общественность.



По его словам, как реклама табака была запрещена из-за угрозы здоровью, так же должно быть и с ископаемым топливом.



Данные климатической службы ЕС подтверждают, что каждый из последних 12 месяцев установил новый глобальный температурный рекорд для этого времени года.

