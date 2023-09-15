



Глава МИД Великобритании: Безопасность Израиля – это наша безопасность

Великобритания понимает угрозу, исходящую от Ирана. Безопасность Израиля – это наша безопасность. Об этом заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли в видео, распространенном 15 сентября в соцсетях.



Видео начинается с демонстрации израильской системы безопасности “Железный купол” во время визита министра в Еврейское Государство.



“Позади меня находится часть “Железного купола”. Его цель – уничтожить ракеты, которые угрожают Израилю со стороны таких группировок, как ХАМАС и “Хизбалла”, – говорит Клеверли. “Это самая современная технология, и она защищает региональную безопасность и стабильность”.



Министр заявляет, что Великобритания понимает угрозу, исходящую от Ирана.



“В мире, который сталкивается с растущими угрозами со стороны враждебных субъектов, безопасность Израиля – это наша безопасность”, – подчеркивает он. “Сильный Израиль жизненно важен для безопасности региона, что отвечает интересам всех”.