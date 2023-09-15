Глава МИД Великобритании: Безопасность Израиля – это наша безопасность
Великобритания понимает угрозу, исходящую от Ирана. Безопасность Израиля – это наша безопасность. Об этом заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли в видео, распространенном 15 сентября в соцсетях.
Видео начинается с демонстрации израильской системы безопасности “Железный купол” во время визита министра в Еврейское Государство.
“Позади меня находится часть “Железного купола”. Его цель – уничтожить ракеты, которые угрожают Израилю со стороны таких группировок, как ХАМАС и “Хизбалла”, – говорит Клеверли. “Это самая современная технология, и она защищает региональную безопасность и стабильность”.
Министр заявляет, что Великобритания понимает угрозу, исходящую от Ирана.
“В мире, который сталкивается с растущими угрозами со стороны враждебных субъектов, безопасность Израиля – это наша безопасность”, – подчеркивает он. “Сильный Израиль жизненно важен для безопасности региона, что отвечает интересам всех”.
Israel’s security is our security. pic.twitter.com/fB3hnDtPnO— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) September 15, 2023