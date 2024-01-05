



Глава МИД Латвии: РФ останется угрозой при любых раскладах

Россия будет представлять собой угрозу для всех вне зависимости от итогов войны в Украине или смены президента.



Такое мнение в интервью Financial Times выразил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.



По его словам, НАТО нужно будет работать над долгосрочной стратегией сдерживания РФ после войны в Украине, поскольку Москва имеет империалистическую идеологию.



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"Россия не остановится, Россию можно только остановить. Остановить Россию в Украине не означает, что все кончено. Это просто означает, что нам придется продолжать. Вот что важно для НАТО: нам придется работать над долгосрочной стратегией сдерживания России", - отметил он.



По словам Кариньша, Североатлантическому Альянсу стоит повысить свой потенциал и оперативную совместимость оборонной промышленности, чтобы стандартизировать различные системы вооружения между союзниками.



"Россия - это не только проблема для Украины, она представляет опасность для всей Европы, даже после украинской войны. Если Украина вернет себе территорию, Россия по-прежнему будет представлять угрозу. Это означает, что нам необходимо скорректировать наше мышление в долгосрочной перспективе", - считает министр.