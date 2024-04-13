Глава МИД Британии об угрозе Ирана: никто не заинтересован в эскалации
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон провел переговоры с министром Бени Ганцем.
Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.
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По словам Кэмерона, он говорил с Ганцем об общей обеспокоенности по поводу иранских угроз в отношении Израиля.
"Никто не заинтересован в дальнейшей эскалации в регионе. Британия продолжит работать с нашими партнерами для поддержки региональной безопасности", - пообещал он.
Соответствующее заявление было сделано после того, как Корпус стражей исламской революции захватил возле Ормузского пролива контейнеровоз MSC ARIES.