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Глава МИД Британии об угрозе Ирана: никто не заинтересован в эскалации
13.04.2024 15:28 Алина Груднева

Глава МИД Британии об угрозе Ирана: никто не заинтересован в эскалации

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон провел переговоры с министром Бени Ганцем.

Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

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По словам Кэмерона, он говорил с Ганцем об общей обеспокоенности по поводу иранских угроз в отношении Израиля. 

"Никто не заинтересован в дальнейшей эскалации в регионе. Британия продолжит работать с нашими партнерами для поддержки региональной безопасности", - пообещал он. 

Соответствующее заявление было сделано после того, как Корпус стражей исламской революции захватил возле Ормузского пролива контейнеровоз MSC ARIES.

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