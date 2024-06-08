Новости » Политика
Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров
08.06.2024 10:30 Алина Груднева

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон стал жертвой розыгрыша пранкеров.

По данным The Times, ему позвонили и представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Кэмерон провел видеозвонок с самозванцем, но  у него  возникли подозрения, когда его начали расспрашивать о контактных данных других людей.

"Состоялся обмен несколькими текстовыми сообщениями, после чего состоялся короткий видеозвонок между министром иностранных дел и человеком, который изображал из себя Петра Порошенко, бывшего президента Украины. Хотя видеозвонок, очевидно, казался происходящим с Порошенко, после разговора у министра иностранных дел возникли подозрения", – сообщилили в МИД Британии.

Уточняется, что минипуляции в информационной среде становятся все более распространенными. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы