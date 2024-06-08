



Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон стал жертвой розыгрыша пранкеров.



По данным The Times, ему позвонили и представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.



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Кэмерон провел видеозвонок с самозванцем, но у него возникли подозрения, когда его начали расспрашивать о контактных данных других людей.



"Состоялся обмен несколькими текстовыми сообщениями, после чего состоялся короткий видеозвонок между министром иностранных дел и человеком, который изображал из себя Петра Порошенко, бывшего президента Украины. Хотя видеозвонок, очевидно, казался происходящим с Порошенко, после разговора у министра иностранных дел возникли подозрения", – сообщилили в МИД Британии.



Уточняется, что минипуляции в информационной среде становятся все более распространенными.