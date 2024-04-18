



Глава МЧС Чечни задержан в Дагестане за пьяное вождение: Кадыров в ярости

В Дагестане глава МЧС Чечни Алихан Цакаев был задержан за вождение в нетрезвом виде.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию, сказав, что это не в компетенции Москвы.



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Зато глава Чечни Рамзан Кадыров написал яростный пост, назвав задержание Цакаева в Дагестане провокацией. По его словам, главу его МЧС силой вытащили из машины без объяснения причин.



"Ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича. Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения. У него не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП", - возмутился он.



Кадыров предложил "с треском" гнать таких полицейских из структур. Он также предположил, дагестанские правоохранители "побоялись бы" смотреть в сторону Цакаева, если бы тот был в своей генеральской форме.