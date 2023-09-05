



Глава БАГАЦа отвергла требования о самоотводе



Президент БАГАЦа Эстер Хают вечером 4 сентября направила свой ответ председателю Комитета по конституции Симхе Ротману.



Ротман ранее потребовал , чтобы она дала себе самоотвод от слушаний в Высшем суде, которые состоятся в следующий вторник - впервые в истории страны с участием всех судей Верховного суда. Ротман утверждал, что прошлые высказывания Хают против правовой революции являются основанием для ее дисквалификации, однако президент отклонила просьбу, сославшись на то, что она не высказывала своего мнения по поводу принятого правительством закона о разумности.



Соратники Ротман обрушились на Хают и объявили, что будут обжаловать это решение, которое, по их словам, "разочаровывает и усиливает недоверие общества к Верховному суду".



Причиной обращения Ротмана стала яростная атака президента Хают в январе этого года, в которой она ответила на план министра юстиции Левина, названный ею "наступлением на систему правосудия, как будто это враг, которого атаковать атаковать и покорить".



В своем ответе Ротману Хают написала, что "мои слова на конференции ассоциации были сказаны в силу обязанностей, возложенных на меня как на председателя Верховного суда, и они отражали мою глубокую озабоченность тем, что, учитывая план, представленный министром юстиции в его выступлении, независимость судебной системы пострадает".



При этом Хают добавила, что "в своих словах я действительно коснулась, в частности, вопроса об отмене основания разумности, которая была включена в план, представленный министром, и связанных с этим трудностей". На тот момент законопроект по этому вопросу не был положен на стол Кнессета, и в любом случае никаких разбирательств по этому поводу не велось".



Ротман подал заявление об отстранении Хают от участия в дебатах утром 4 сентября, поскольку, по его словам, она "публично выразила свою окончательную и абсолютную позицию относительно законности поправки к Основному закону". Он добавил: "Есть реальное опасение предвзятости и причинения ущерба имиджу правосудия".



Хают, в свою очередь, прямо ответила на претензии Ротман и завершила свое письмо словами о том, что "по причинам, подробно изложенным выше, я не считаю справедливым ни требование о дисквалификации, ни даже альтернативное утверждение о нанесении ущерба имиджу правосудия, и в данном вопросе уже было принято решение о том, что "нет возможности расширить применение требования об имидже правосудия на каждый случай, когда заявляется требование о недействительности, не имеющее реальных объективных оснований".