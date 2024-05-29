



Гиркин-Стрелков: приговор остался без изменений

Сегодня прошло заседание апелляционного суда, который мог пересмотреть приговор Игорю Стрелкову по делу о призывах к экстремизму.



Первый апелляционный суд оставил без изменений приговор в 4 года.



Заседание повторного апелляционного суда прошло в закрытом режиме. Прессу не предупредили о начале заседания и не пустили на протокольную съемку. Перед оглашением Стрелкова перевели в меньший зал суда.



По итогу в зал не пустили не только журналистов, но и родственников подсудимого. На оглашении присутствовало только несколько журналистов, успевших проскользнуть в зал.



— Вам понятно решение? — спросили судьи после вынесения решения.

— Служу отечеству! — ответил Стрелков.



После начала полномасштабной войны в Украине бывший “министр обороны ДНР” Игорь Стрелков начал критиковать руководство России, в том числе Путина, за недостаточную решительность. Летом 2023 года Стрелкова задержали из-за двух постов в его телеграм-канале, в которых ФСБ нашла призывы к экстремизму. Стрелкову присудили четыре года колонии.

