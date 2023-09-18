



Гилад Эрдан “не знает” о заморозке переговоров с Саудовской Аравией

Израильский посол при ООН Гилад Эрдан заявил “КАН-11”, что он не знает о планах Саудовской Аравии приостановить переговоры о нормализации отношений с Израилем.



Он отметил, что Саудовская Аравия ожидает от Израиля жестов в адрес палестинцев.



"Это действительно непросто, особенно с учетом того, что палестинский лидер сегодня является признанным антисемитом, который говорит сюрреалистические и постыдные вещи, которые должны были поставить его в мусорное ведро истории”, – заявил Эрдан.



Но по мнению посла, “даже в этом случае израильскому правительству придется установить ряд приоритетов – что важнее всего".