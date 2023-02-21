



Гилад Эрдан: комиссар СПЧ ООН - последний, кто будет учить нас демократии

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан ответил верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, который призвал правительство приостановить реализацию плана судебной реформы.



По словам дипломата, у комиссара нет законных оснований давать такие советы.



"Комиссар Совета ООН по правам человека, который отвечает за один из самых искаженных и аморальных органов в мире, — последний, кто может учить Израиль тому, что такое демократия", — сказал Эрдан.



По его словам, заявление Тюрка не имеет юридической или моральной силы, а сам комиссар ООН "не имеет права вмешиваться во внутренние дела Израиля".



"Я предлагаю комиссару разобраться с защитой прав человека в Сирии, убийствами женщин и демонстрантов в Иране, преследованием гей-сообщества со стороны Палестинской автономии и длинным списком террористических организаций и серьезных несправедливостей режимов. Все это он и его совет раньше обычно игнорировали, а теперь он вмешивается и проповедует мораль единственной демократии на Ближнем Востоке", - возмутился он.

