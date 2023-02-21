



Верховный комиссар ООН: Израилю нужно приостановить судебную реформу

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Израиль приостановить реализацию своих планов судебной реформы.



Соответствующее заявление он сделал во вторник, 21 февраля.



По его словам, правительство Израиля рискует ослабить защиту прав человека, потому план требуют более широкого обсуждения.



"Эти изменения рискуют ослабить защиту прав человека для всех. Предложения, рассматриваемые Кнессетом, резко подорвут способность судебной системы отстаивать права человека", - сказал он.



