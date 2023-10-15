



Герой мусульман: Кадыров показал новое видео с сыном, избивающим заключенного

Глава Чечни Рамзан Кадыров повторно опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает россиянина Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Он выложил его в своем Telegram-канале.



“Признанный къонах (достойный муж, согласно чеченскому кодексу чести) чеченского народа! Герой всех мусульман!” – написал Кадыров в канале.



На видео вновь показано сожжение Корана, а также кадры, на которых Адам избивает Журавеля в СИЗО.